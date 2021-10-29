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Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике

15:05, 31 октября 2021
Россия выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
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Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в медальном зачёте чемпионата мира. Он завершился 31 октября в японском Китакюсю. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянки завоевали семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Второе место по итогам турнира заняла команда Италии — одно золото, три серебра и одна бронза. Третьими стали представительницы Белоруссии (1-2-4).

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Дина Аверина побила рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Это произошло в финале личного многоборья на ЧМ в Китакюсю, где Дина завоевала 18-ю золотую награду в своей карьере.

Дина Аверина побила рекорд легендарной соотечественницы Евгении Канаевой. Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет.

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