Россия впервые в истории завоевала медаль в прыжках на лыжах с трамплина

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой для РФ за всю историю.

В составе сборной России выступали Ирма Махини, Данила Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Золото выиграла команда Словении, бронзу завоевали канадцы.

Эта медаль стала для российской команды седьмой на Играх 2022 года: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

В предыдущий раз отечественные спортсмены завоёвывали награды в прыжках с трамплина в 1968 году, когда советский летающий лыжник Владимир Белоусов выиграл золото на большом трамплине.

Ранее в понедельник, 7 февраля, сборная России выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию.