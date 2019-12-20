Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт за 2017 год, в котором обозначены страны-лидеры, спортсмены которых чаще попадались на применении запрещённых препаратов.
Первое место удерживает за собой Италия, там был зафиксирован 171 случай нарушения антидопинговых правил. Далее расположились Франция (121), США (103) и Бразилия (83),
Спортсмены из России оказались на пятом месте, WADA зафиксировало 83 нарушения в 2017 году у атлетов из нашей страны.
Всего же за год борьбы с запрещёнными препаратами зафиксировали 1804 нарушения, что на 209 больше, чем в 2016 году.
Чаще всего россиян на допинге ловили в лёгкой атлетике (21 случай). Частенько положительные пробы были в велоспорте (7), тяжёлой атлетике (6), а также в боксе с хоккеем (по 5 случаев за год).
Ранее NEWS.ru писал, что легкоатлеты с Украины могут не попасть на предстоящие в 2020 году Олимпийские игры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен