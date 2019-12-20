https://static.news.ru/photo/20b43226-230a-11ea-9dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт за 2017 год, в котором обозначены страны-лидеры, спортсмены которых чаще попадались на применении запрещённых препаратов.

Первое место удерживает за собой Италия, там был зафиксирован 171 случай нарушения антидопинговых правил. Далее расположились Франция (121), США (103) и Бразилия (83), сообщается в отчёте организации.

Спортсмены из России оказались на пятом месте, WADA зафиксировало 83 нарушения в 2017 году у атлетов из нашей страны.

Всего же за год борьбы с запрещёнными препаратами зафиксировали 1804 нарушения, что на 209 больше, чем в 2016 году.

Чаще всего россиян на допинге ловили в лёгкой атлетике (21 случай). Частенько положительные пробы были в велоспорте (7), тяжёлой атлетике (6), а также в боксе с хоккеем (по 5 случаев за год).

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