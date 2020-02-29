https://static.news.ru/photo/fa36a5b8-5b0b-11ea-97b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Два чемпионата мира по шахматам пройдут в России в 2021 году. Такое решение было принято на заседании конгресса Международной федерации шахмат ().

Со 2 по 14 октября в Москве состоится чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, а с 17 по 30 ноября в Сочи пройдёт чемпионат мира среди ветеранов, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Ранее президент ФШР Андрей Филатов заявил, что все турниры под эгидой FIDE пройдут в России в ранее объявленные сроки, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.