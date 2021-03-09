Россия пожаловалась в МОК на дополнительное наказание Большунову

https://static.news.ru/photo/3ad31966-80c3-11eb-ad54-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Россия в официальном письме в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) выразила несогласие с дополнительным наказанием, наложенным на российского лыжника Александра Большунова в связи с инцидентом с финном Йони Мяки. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Наказание вынес независимый комиссар по этике и соответствию Международной федерации лыжного спорта (FIS) Стефан Нецтле. На Большунова наложен испытательный срок — в случае демонстрации неспортивного поведения на чемпионате мира в Оберстдорфе он может быть отстранён на два этапа Кубка мира.

Вяльбе отметила, что на письмо на имя Томаса Баха и главы комиссии по этике МОК Пан Ги Муна ответа получено не было. Глава ФЛГР подчеркнула, что в ходе разбирательства по делу Большунова были нарушены все регламенты, так как в FIS даже нет комиссии, которая бы занималась вопросами этики. И дело было передано третьей стороне.

Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для FIS. Там куча нарушений, и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну, — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти Большунов боролся за бронзовые медали, но перед самым финишем Мяки задел лыжу Александра и сбил его с темпа. Большунов отмахнулся от соперника палкой, а после финиша въехал в него. Результат сборной России из-за этого инцидента был аннулирован.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Большунов стал серебряным призёром на мировом первенстве по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе после дисквалификации победителя из сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. Лыжник из РФ был лидером масс-старта, но финишировал третьим, отдав золото норвежцу.