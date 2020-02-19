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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт считает, что форма Романа Репилова, которую он набрал к чемпионату мира, не спадет до конца сезона.

Мы верим, что Роман Репилов выиграет общий зачёт. К главным соревнованиями мы действительно подошли на пике формы, это говорит о том, что тренерский штаб провёл правильную подготовку. Но не думаю,...