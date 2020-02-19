Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о возможности проведения этапа Кубка мира сезона-2020/21 в Сочи.
По поводу Кубка мира на следующий год, я поднимала этот вопрос. Если в Южной Кореи не смогут принять этап, мы готовы заменить их и провести его. Мы понимаем, что новые трассы в других странах тоже должны быть задействованы, поэтому мы можем пропустить следующий сезон, — сказала Гарт журналистам.
В календаре на сезон-2020/21 трасса в Сочи отсутствует.
Ранее президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт высоко оценил организацию чемпионата мира в Сочи, писал NEWS.ru.
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