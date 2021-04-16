Россия лидирует после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/90c517c2-9ea3-11eb-9f76-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сборная России занимает первое место по итогам второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Осаке. Россияне за два соревновательных дня заработали 91 балл.

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые идут первыми после короткой программы, получили 12 баллов. Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольную программу и заработали 12 баллов. Михаил Коляда (3-е место после произвольной программы) — 10 баллов, Евгений Семененко (5-е место) — 8 баллов.

Второе место занимает команда США — 83 балла. На третьей строчке — Япония (78 баллов).

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги первого дня соревнований на командном чемпионате мира в Осаке.