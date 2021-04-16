Россия лидирует после второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

Сборная России занимает первое место по итогам второго соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Осаке. Россияне за два соревновательных дня заработали 91 балл.
Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые идут первыми после короткой программы, получили 12 баллов. Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольную программу и заработали 12 баллов. Михаил Коляда (3-е место после произвольной программы) — 10 баллов, Евгений Семененко (5-е место) — 8 баллов.
Второе место занимает команда США — 83 балла. На третьей строчке — Япония (78 баллов).
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвёл итоги первого дня соревнований на командном чемпионате мира в Осаке.