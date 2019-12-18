Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово пойти на конфликт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), решив не соглашаться на те жёсткие санкции, которые были выдвинуты в отношении России. Такое решение в четверг, 19 декабря, принял наблюдательный совет РУСАДА. Теперь вопрос чести и будущего российского спорта будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Такой вердикт набсовета РУСАДА был вполне объясним, так как многие заявляли, что представители WADA заняли слишком жёсткую позицию относительно России. Помимо запрета на участие в Олимпиаде и чемпионатах мира под своим флагом у нашей страны пытались отобрать и ряд домашних турниров международного масштаба. Пять членов наблюдательного совета РУСАДА с этим не согласились, а Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались от голосования по данному вопросу. Стоит отметить, что набсовет даёт только рекомендацию относительно дальнейших действий, теперь итоговую позицию должно сформулировать руководство Российского антидопингового агентства.

Присутствовал полный кворум, и в соответствии с уставом Российского антидопингового агентства, набсовет имел право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу вердикта исполкома WADA 9 декабря мы пришли к мнению не соглашаться с этим решением, — приводит ТАСС слова главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева.

Будем надеяться, что также подпадут под защиту и те спортсмены, которые имеют в своём послужном списке какие-то проступки (тут разговор о биатлонистах Александре Логинове, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной. — NEWS.ru.), но уже давно «отсидевшие» свою дисквалификацию. Зачем человека наказывать во второй или какой-то там по счёту раз, если за все свои неправильные действия он уже заплатил?

Ходили слухи, что после проверок данных Московской антидопинговой лаборатории могут пересмотреть и оправдательные вердикты CAS в отношении тех атлетов, которых ранее обвиняли в махинациях с пробами на Играх в Сочи. Но нет, такой расклад тоже не может осуществиться, что должно сильно разозлить наших недоброжелателей.

Юнгеру (Гюнтер Юнгер, глава департамента расследований WADA. — NEWS.ru.) стоило бы прочитать правила CAS, которые не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам. А ещё ему стоит перечитать решения. Показаниям, как он считает, главного свидетеля там уделяется так мало внимания, что даже смешно говорить о них как о вновь открывшемся обстоятельстве для главных дел, — цитируют спортивного юриста Артёма Пацева РИА Новости.

Разбирательство в Лозанне, скорее всего, затянется до марта-апреля следующего года и позволит нашим спортсменам до тех пор выступать на крупнейших соревнованиях без каких-либо потерь, в том числе под своим флагом и гимном. Этого, например, очень хотел глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, так как в случае реального осуществления санкций мы могли на февральском чемпионате мира в итальянской Антерсельве остаться сразу без нескольких важных спортсменов, включая лидера мужской команды Александра Логинова.

Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов. Прогнозы давать не буду, но считаем, что аргументы достаточно сильные, — подвёл итог заседанию наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

РУСАДА планирует подать апелляцию на рекомендации со стороны WADA ещё в этом году. Понятно, что большинству международных спортивных чиновников такие шаги России явно не понравятся, но голыми руками наш спорт убить точно не выйдет. За свои ошибки страна и её атлеты уже заплатили.