Россиянка Елена Орябинская ответила слова американской гребчихи, которой с ней стыдно стоять на пьедестале. Орябинская завевала серебро в академической гребле в паре с Василисой Степановой, после чего поделилась комментариями «МАТЧ Тв»

Одгако её американская коллега Меган Малмо хаявила, что ей противно видеть итальянок с серебром, а эта комада должна была без исключениймотказаться от соревнований.

Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований. В полуфинале мы боролись и попали в финал не с последнего места. В финальной гонке мы показали, что не самые слабые. Для меня удивительны такие комментарии, когда в честной борьбе показали, что были сильнее. Наверное, здесь уже личное отношение, — сказала Обябинская.

Также смортсменка заявила, что не будет требовать от американки извинений, так как это личные проблемы соперницы.

Как сообщалось ранее, нна Пракатень финишировала второй в финале академической гребли для одиночек на Олимпийских играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.