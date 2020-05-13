Российской легкоатлетке в США предлагали работу в эскорт-услугах

https://static.news.ru/photo/afcea13e-94f8-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Дарья Клишина Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что в США ей предлагали поработать в сфере эскорт-услуг.

В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала, — приводит слова спортсменки Sports.ru.

Клишина сообщила, что незнакомец написал ей в директ Instagram, но она жёстко ответила, что данное предложение с зарплатой в размере $200 тыс. в месяц её не интересует.

Россиянка, проживающая в США, также является двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Ранее Дарья Клишина рассказала о том, как она живёт в США. По словам спортсменки, несмотря на то что тренируется она у американского специалиста, она не забывает о России, писал NEWS.ru.