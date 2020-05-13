Российской легкоатлетке в США предлагали работу в эскорт-услугах

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что в США ей предлагали поработать в сфере эскорт-услуг.
В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала, —
приводитслова спортсменки Sports.ru.
Клишина сообщила, что незнакомец написал ей в директ Instagram, но она жёстко ответила, что данное предложение с зарплатой в размере $200 тыс. в месяц её не интересует.
Россиянка, проживающая в США, также является двукратной чемпионкой Европы в помещении.
Ранее Дарья Клишина рассказала о том, как она живёт в США. По словам спортсменки, несмотря на то что тренируется она у американского специалиста, она не забывает о России, писал NEWS.ru.
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