Российским фигуристам не вручат международные награды по итогам года

Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премии Международной федерации конькобежцев ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22. Причиной организаторы указали ситуацию на Украине. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации телеканала, решение было
Премия вручается ежегодно, в 2022 году будет вручена в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший новичок», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За жизненные достижения».
1 марта стало известно, что фигуристов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Также в заявлении Совета ISU отмечается, что в случае необходимости будут внесены дополнительные санкции.