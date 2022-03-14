Российским фигуристам не вручат международные награды по итогам года

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, занявшая 1-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премии Международной федерации конькобежцев ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22. Причиной организаторы указали ситуацию на Украине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, решение было принято руководством Международного союза конькобежцев. В этом году награждение должно состояться летом в формате видеоконференции.

Премия вручается ежегодно, в 2022 году будет вручена в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший новичок», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За жизненные достижения».

1 марта стало известно, что фигуристов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Также в заявлении Совета ISU отмечается, что в случае необходимости будут внесены дополнительные санкции.