В историческом сердце Турции, Стамбуле, 20 декабря московский баскетбольный клуб ЦСКА встречался с «Анадолу Эфес» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. «Эфес» всегда являлся неудобным соперником для москвичей, да и турецкие команды не слишком гостеприимно относятся к российским коллективам. Кроме того, сложности матчам против команд из Турции добавляют местные фанаты, поддержка которых на запредельном уровне. Корреспондент NEWS.ru окунулась в атмосферу турецкого безумия.

Последний раз ЦСКА встречался с «Анадолу» в Басконии в «Финале четырёх», где «красно-синие» одержали уверенную победу со счётом 91:83. В текущем сезоне подопечные Эргина Атамана жаждали отомстить обидчику и доказать, что тот результат был случайностью. Но в победу московской команды, откровенно, верилось слабо: ЦСКА после летнего трансферного переворота не всегда выглядит уверенно, а вот «Эфес», наоборот, демонстрирует командный дух и мощь. А при поддержке свои фанов, заполнивших 16-тысячную арену «Синан Эрдем Даум», мощь игроков «Эфеса» увеличивается в разы. Болельщики не просто создают яркую атмосферу, они буквально заставляют трястись арену своими криками. Данный факт отметил в разговоре с NEWS.ru американский защитник «армейцев» Рон Бэйкер.

Мне очень нравится играть в Стамбуле. Вообще европейские болельщики сильно отличаются от американских, которые приходят отдохнуть. В Европе не так: здесь на баскетболе витает атмосфера землетрясения (смеётся). Болельщики полностью поглощены игрой любимой команды и гонят её к победе. Успел это заметить на примерах Испании в Мадриде и Витории и Турции, конечно. Рон Бэйкер защитник БК ЦСКА (Москва) защитник БК ЦСКА (Москва)

Болельщики Турции и Греции одни из самых ярких в футболе, но увидеть то же самое на баскетболе для меня, впервые совершившей выезд, было откровением. Если вы собрались на игру в Турции, готовьтесь к тому, чтобы затыкать уши. Фаны «Эфеса» шумные, но интеллигентные. Они не бросают апельсины, зажигалки, ключи от машин и другие предметы на паркет, и кстати, вполне перекричат фанов футбольных «Галатасарая», «Фенербахче» и даже сумасшедшего «Бешикташа».

Как только «армейцы» появились на разминке, зал начал вибрировать от «уханья», и это учитывая, что арена не была заполнена к началу матча даже наполовину. Как только «Синан Эрдем Даум» заполнилась до отказа, поняла, что если я не слышу коллег, то баскетболисты точно не могут разобрать подсказки тренерского штаба. Да и нужно ли?

Угадайте по звуку, что происходит на паркете?

Правильно! «Анадолу Эфес» вышел на разминку pic.twitter.com/v80N0tN2Ub — Анастасия (@afinooo) 20 декабря 2019 г.

А что уж говорить об объявлении состава! Это надо слушать. Спойлер: ничего не слышно.

Слышно ли вам объявление баскетболистов ЦСКА так же, как не слышно мне? pic.twitter.com/ITmrSSaoaz — Анастасия (@afinooo) 20 декабря 2019 г.

Играть при таких трибунах одно удовольствие. Для нас это намного сложнее, потому что достаточно трудно работать без подсказок со скамейки, когда тебя не слышат партнёры, которые находятся рядом и не просто передают информацию на повышенных тонах, а кричат, что необходимо делать. Во многих городах Евролиги такое происходит: и «Эфес», и «Црвена», и «Олимпиакос», и «Жальгирис». Тяжело, да, но вдвойне приятно играть в такой атмосфере, особенно побеждать. Семён Антонов нападающий БК ЦСКА (Москва) нападающий БК ЦСКА (Москва)

Первые очки под колоссальным прессингом pic.twitter.com/kpXr9D5ALL — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Знаете, что приводило турецких фанатов в разъярённое состояние? Когда с первых минут ЦСКА удалось завладеть инициативой. Гул сопровождался криками, и очень сомневаюсь, что они были цензурного характера. Но как только мяч попадал к «Эфесу», зал вскакивал со своих мест, поднимал руки вверх и заставлял коллектив бежать изо всех сил вперёд. В эти минуты казалось, будто я нахожусь в эпицентре «русско-турецкой войны XXI века», которая развернулась на паркете. Но несмотря на все усилия со стороны зрителей, «красно-синие» держались что надо, унеся после первой десятиминутки одно очко в плюс.

Турки — мощь, конечно. После первой четверти ЦСКА тащит 23:22 pic.twitter.com/S8jh4bmj6j — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Очевидно, это не могло устраивать турок. И в последующих двух четвертях они не давали «армейцам» шанса вырваться вперёд, напоминая, что они нежеланные гости в Стамбуле и месть за «Финал четырёх» уже близка. А громкость болельщиков превышала все возможные децибелы.

Признавайтесь, видели ли вы такую поддержку любого российского баскетбольного клуба? pic.twitter.com/qmVSqv5ptV — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

После второй десятиминутки ЦСКА проигрывает с общим счётом 47:43 (22:23; 25:20) pic.twitter.com/LHl55MOi59 — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

В третьей четверти ЦСКА не удаётся сократить отставание. Болельщики давят pic.twitter.com/FDDwHtRQJf — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Тут я сделала для себя вывод: российским болельщикам, к сожалению, ещё очень и очень далеко до понимания, как надо болеть за команду, защищать её и гнать вперёд.

В Турции играть всегда непросто. За любую турецкую команду болеют просто потрясающе. Андрей Воронцевич нападающий БК ЦСКА (Москва) нападающий БК ЦСКА (Москва)

Примечательно, что в большом перерыве, как и во время тайм-аутов, не увидела привычного российскому и европейскому зрителям девушек из группы поддержки в топиках, коротких платьях или обтягивающих шортах. Турчанки исполняли свой танец полностью закрытыми и только единожды сняли головной убор. Впрочем, чему удивляться в мусульманской стране.

А насладиться танцами группы поддержки болельщики «Эфеса» смогут в Москве pic.twitter.com/eKNh41g0EZ — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Пусто, конечно, без группы поддержки в перерывах pic.twitter.com/G0IMtQ0yKf — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Самая настоящая «жара» началась в последние пять минут встречи. «Эфес» опережал ЦСКА, подопечные Итудиса часто теряли мяч, и на арене был уже не гул, а настоящий рёв трибун. Болельщики как будто сошли с ума.

ВСЯ АРЕНА НА НОГАХ. Последние минуты pic.twitter.com/bgbSOWVQCi — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

Но победный двухочковый перевернул мир болельщиков с ног на голову. Им пришлось вернуться в последние секунды финала Евролиги-2019, когда «армейцы» разрушили мечту турок. 20 декабря «красно-синие» снова разрушили надежды турецких фанатов, вырвав победу (81:80) и опустив соперника с первой строчки сразу на третье место. Теперь, после 15 игр, «Анадолу Эфес» уступает первые два места «Реалу» и «Барселоне» по разнице личных встреч.

ААААААААААААААААААААААА ЦСКА, ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ?! ПОБЕДА В СТАМБУЛЕ 81:80! pic.twitter.com/PuXZ4Y1hmb — Анастасия (@afinooo) 21 декабря 2019 г.

О тёплом приёме в Турции ЦСКА можно забыть. Но такова цена победы. Болельщики не забывают. И ничего не прощают.

Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признался, что ЦСКА действительно является серьёзным соперником для турецкого коллектива.

Матч выдался очень сложным и равным. ЦСКА для нас очень важный соперник, мы готовились к встрече и настроены были на победу. Всегда тяжело проигрывать, когда на протяжении нескольких четвертей вы вели в счёте. Особенно трудно перед болельщиками, которые просто сумасшедше нам помогают эмоционально во время каждой игры. Если бы не они, возможно, у нас игра складывалась чуть иначе. Они — наш двигатель. Мы играем за них и для них. И болельщики это знают и чувствуют. Стыдно, но это баскетбол. Остаётся только поздравить ЦСКА с победой. Шейн Ларкин защитник БК «Анадолу Эфес» (Турция) защитник БК «Анадолу Эфес» (Турция)

В России, к сожалению, мы не знаем, что такое «болеть баскетболом». Это не тот вид спорта, который собирает аншлаги. Надо признать, что иногда на дерби ЦСКА — «Химки» может не быть Sold out. У нас принято посещать баскетбол семьями и оказывать поддержку хлопками. В Турции аналогичная ситуация, только к классическим хлопкам давно добавились голосовые связки. И для «армейцев» такая поддержка не кажется странной.

Атакующий защитник «красно-синих» Иван Ухов не принимал участия в матче, что позволило обратить внимание на атмосферу, которая царила внутри арены.

Атмосфера на стадионе просто космическая, как и наша победа. Мы всегда стараемся отдалиться от давления со стороны болельщиков и сконцентрироваться на игре. Может быть, большую часть фанатов ты можешь не видеть, когда находишься на паркете, но в этот раз у меня была возможность больше повертеть головой и насладиться происходящей действительностью. На «Эфес» всегда собирается полный стадион. Болельщики очень переживали и поддерживали, это было видно. Иван Ухов защитник БК ЦСКА (Москва) защитник БК ЦСКА (Москва)

Оказавшись в эпицентре событий, невольно начинаешь сравнивать атмосферу на баскетболе в России. И можно сделать только один вывод: нашим болельщикам стоит поучиться у зарубежных команд.