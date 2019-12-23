В историческом сердце Турции, Стамбуле, 20 декабря московский баскетбольный клуб ЦСКА встречался с «Анадолу Эфес» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. «Эфес» всегда являлся неудобным соперником для москвичей, да и турецкие команды не слишком гостеприимно относятся к российским коллективам. Кроме того, сложности матчам против команд из Турции добавляют местные фанаты, поддержка которых на запредельном уровне. Корреспондент NEWS.ru окунулась в атмосферу турецкого безумия.
Последний раз ЦСКА встречался с «Анадолу» в Басконии в «Финале четырёх», где «красно-синие» одержали уверенную победу со счётом 91:83. В текущем сезоне подопечные Эргина Атамана жаждали отомстить обидчику и доказать, что тот результат был случайностью. Но в победу московской команды, откровенно, верилось слабо: ЦСКА после летнего трансферного переворота не всегда выглядит уверенно, а вот «Эфес», наоборот, демонстрирует командный дух и мощь. А при поддержке свои фанов, заполнивших 16-тысячную арену «Синан Эрдем Даум», мощь игроков «Эфеса» увеличивается в разы. Болельщики не просто создают яркую атмосферу, они буквально заставляют трястись арену своими криками. Данный факт отметил в разговоре с NEWS.ru американский защитник «армейцев» Рон Бэйкер.
Мне очень нравится играть в Стамбуле. Вообще европейские болельщики сильно отличаются от американских, которые приходят отдохнуть. В Европе не так: здесь на баскетболе витает атмосфера землетрясения (смеётся). Болельщики полностью поглощены игрой любимой команды и гонят её к победе. Успел это заметить на примерах Испании в Мадриде и Витории и Турции, конечно.
Рон Бэйкер
защитник БК ЦСКА (Москва)
Болельщики Турции и Греции одни из самых ярких в футболе, но увидеть то же самое на баскетболе для меня, впервые совершившей выезд, было откровением. Если вы собрались на игру в Турции, готовьтесь к тому, чтобы затыкать уши. Фаны «Эфеса» шумные, но интеллигентные. Они не бросают апельсины, зажигалки, ключи от машин и другие предметы на паркет, и кстати, вполне перекричат фанов футбольных «Галатасарая», «Фенербахче» и даже сумасшедшего «Бешикташа».
Как только «армейцы» появились на разминке, зал начал вибрировать от «уханья», и это учитывая, что арена не была заполнена к началу матча даже наполовину. Как только «Синан Эрдем Даум» заполнилась до отказа, поняла, что если я не слышу коллег, то баскетболисты точно не могут разобрать подсказки тренерского штаба. Да и нужно ли?
Играть при таких трибунах одно удовольствие. Для нас это намного сложнее, потому что достаточно трудно работать без подсказок со скамейки, когда тебя не слышат партнёры, которые находятся рядом и не просто передают информацию на повышенных тонах, а кричат, что необходимо делать. Во многих городах Евролиги такое происходит: и «Эфес», и «Црвена», и «Олимпиакос», и «Жальгирис». Тяжело, да, но вдвойне приятно играть в такой атмосфере, особенно побеждать.
Знаете, что приводило турецких фанатов в разъярённое состояние? Когда с первых минут ЦСКА удалось завладеть инициативой. Гул сопровождался криками, и очень сомневаюсь, что они были цензурного характера. Но как только мяч попадал к «Эфесу», зал вскакивал со своих мест, поднимал руки вверх и заставлял коллектив бежать изо всех сил вперёд. В эти минуты казалось, будто я нахожусь в эпицентре «русско-турецкой войны XXI века», которая развернулась на паркете. Но несмотря на все усилия со стороны зрителей, «красно-синие» держались что надо, унеся после первой десятиминутки одно очко в плюс.
Очевидно, это не могло устраивать турок. И в последующих двух четвертях они не давали «армейцам» шанса вырваться вперёд, напоминая, что они нежеланные гости в Стамбуле и месть за «Финал четырёх» уже близка. А громкость болельщиков превышала все возможные децибелы.
Тут я сделала для себя вывод: российским болельщикам, к сожалению, ещё очень и очень далеко до понимания, как надо болеть за команду, защищать её и гнать вперёд.
В Турции играть всегда непросто. За любую турецкую команду болеют просто потрясающе.
Андрей Воронцевич
нападающий БК ЦСКА (Москва)
Примечательно, что в большом перерыве, как и во время тайм-аутов, не увидела привычного российскому и европейскому зрителям девушек из группы поддержки в топиках, коротких платьях или обтягивающих шортах. Турчанки исполняли свой танец полностью закрытыми и только единожды сняли головной убор. Впрочем, чему удивляться в мусульманской стране.
Самая настоящая «жара» началась в последние пять минут встречи. «Эфес» опережал ЦСКА, подопечные Итудиса часто теряли мяч, и на арене был уже не гул, а настоящий рёв трибун. Болельщики как будто сошли с ума.
Но победный двухочковый перевернул мир болельщиков с ног на голову. Им пришлось вернуться в последние секунды финала Евролиги-2019, когда «армейцы» разрушили мечту турок. 20 декабря «красно-синие» снова разрушили надежды турецких фанатов, вырвав победу (81:80) и опустив соперника с первой строчки сразу на третье место. Теперь, после 15 игр, «Анадолу Эфес» уступает первые два места «Реалу» и «Барселоне» по разнице личных встреч.
О тёплом приёме в Турции ЦСКА можно забыть. Но такова цена победы. Болельщики не забывают. И ничего не прощают.
Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признался, что ЦСКА действительно является серьёзным соперником для турецкого коллектива.
Матч выдался очень сложным и равным. ЦСКА для нас очень важный соперник, мы готовились к встрече и настроены были на победу. Всегда тяжело проигрывать, когда на протяжении нескольких четвертей вы вели в счёте. Особенно трудно перед болельщиками, которые просто сумасшедше нам помогают эмоционально во время каждой игры. Если бы не они, возможно, у нас игра складывалась чуть иначе. Они — наш двигатель. Мы играем за них и для них. И болельщики это знают и чувствуют. Стыдно, но это баскетбол. Остаётся только поздравить ЦСКА с победой.
Шейн Ларкин
защитник БК «Анадолу Эфес» (Турция)
В России, к сожалению, мы не знаем, что такое «болеть баскетболом». Это не тот вид спорта, который собирает аншлаги. Надо признать, что иногда на дерби ЦСКА — «Химки» может не быть Sold out. У нас принято посещать баскетбол семьями и оказывать поддержку хлопками. В Турции аналогичная ситуация, только к классическим хлопкам давно добавились голосовые связки. И для «армейцев» такая поддержка не кажется странной.
Атакующий защитник «красно-синих» Иван Ухов не принимал участия в матче, что позволило обратить внимание на атмосферу, которая царила внутри арены.
Атмосфера на стадионе просто космическая, как и наша победа. Мы всегда стараемся отдалиться от давления со стороны болельщиков и сконцентрироваться на игре. Может быть, большую часть фанатов ты можешь не видеть, когда находишься на паркете, но в этот раз у меня была возможность больше повертеть головой и насладиться происходящей действительностью. На «Эфес» всегда собирается полный стадион. Болельщики очень переживали и поддерживали, это было видно.
Иван Ухов
защитник БК ЦСКА (Москва)
Оказавшись в эпицентре событий, невольно начинаешь сравнивать атмосферу на баскетболе в России. И можно сделать только один вывод: нашим болельщикам стоит поучиться у зарубежных команд.