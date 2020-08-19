Российский велогонщик Власов одержал третью победу в нынешнем сезоне

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Российский велогонщик Александр Власов из казахстанской команды Astana Pro Team стал победителем итальянской классики «Джиро дель Эмилия», прошедшей в регионе Эмилия-Романья.

Россиянин опередил на финише португальца Жоау Альмейда из Deceuninck — Quick Step на девять секунд , а итальянцу Диего Улисси (UAE-Team Emirates) привёз 18 секунд.

«Джиро д'Эмилия» (Giro dell'Emilia) является одной из престижных гонок Италии. Она проводится с 1909 года и прошла в 103-й раз со стартом в Казалеккьо-ди-Рено и финишем в Сан-Луке протяженностью в 199,7 км.

Таким образом, Власов выиграл уже третью гонку в этом сезоне. Ранее он победил на французской гонке «Мон-Ванту Челлендж» (Mont Ventoux Dénivelé Challenge) и выиграл один из этапов «Тура Прованса» (Tour de La Provence) во Франции. Кроме того, он стал третьим в общем зачёте французской многодневки «Рут д'Окситания» (Route d'Occitanie), писал NEWS.ru.