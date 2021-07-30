Российский шпажист рассказал, есть ли допинг в фехтовании

Российский шпажист Сергей Ходос рассказал, есть ли случаи употребления допинга в фехтовании. Его слова передаёт «Чемпионат».

По мнению Ходоса, в фехтовании нет допинга, так как он не сильно может помочь в этом виде спорта.

Фехтование — сложный технически вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определённо быстрым или суперсильным — всё должно быть в совокупности. Случаи попадания на допинге единичные — и то по глупости, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские рапиристы Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио, уступив в финальном поединке сборной Японии.