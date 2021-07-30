Российский шпажист рассказал, есть ли допинг в фехтовании
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:57, 30 июля 2021
Сергей Ходос Фото: x99/Xinhua/Global Look Press
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Российский шпажист Сергей Ходос рассказал, есть ли случаи употребления допинга в фехтовании. Его слова передаёт «Чемпионат».
По мнению Ходоса, в фехтовании нет допинга, так как он не сильно может помочь в этом виде спорта.
Фехтование — сложный технически вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определённо быстрым или суперсильным — всё должно быть в совокупности. Случаи попадания на допинге единичные — и то по глупости, — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские рапиристы Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио, уступив в финальном поединке сборной Японии.