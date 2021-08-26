Российский шпажист Кузюков выиграл золото на Паралимпиаде в Токио

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Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийский играх в Токио в фехтовании на колясках (категория B).

В финальном поединке россиянин обыграл бразильца Джоване Джуссоне со счётом 15:8. На третьей строчке расположился британец Кутия.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на проходящих в Токио Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали четвёртую золотую медаль. Велогонщик Михаил Асташов выиграл гонку преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом в квалификации, а в финальном заезде догнал соперника на круг в классе С1, к которому относят спортсменов с нарушениями, влияющими на работу рук, ног и туловища.