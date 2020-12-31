Российский саночник Пересторонин попал в больницу после травмы в Германии

https://static.news.ru/photo/925e85be-4c4b-11eb-b265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Российский саночник Матвей Пересторонин упал во время квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кёнигсзе.

По словам главного тренера сборной России Сергея Чудинова, здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он предположил, что у Пересторонина небольшое сотрясение.

В настоящее время 19-летний саночник госпитализирован в местную больницу, где будет находиться под наблюдением врачей.

После такого падения ему нужно прийти в себя, поэтому медики рекомендуют дать Матвею время на восстановление, — сказал Чудинов.

Этап Кубка мира в Кёнигсзе был Пересторонина первым взрослым международным стартом в карьере, передаёт ТАСС.

В субботу, 2 января, на этапе Кубка мира в мужских заездах на одноместных санях выступят четыре россиянина: Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко и Александр Горбацевич.

Как писал ранее NEWS.ru, в декабре на этапе Кубка мира на вторую попытку не вышла россиянка Виктория Демченко. Во время первого заезда она не вышла из поворота, её развернуло в воздухе и она приземлилась на живот, ударившись головой о бортик. По словам её тренера Альберта Демченко, сейчас со спортсменкой всё в порядке.