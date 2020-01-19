https://static.news.ru/photo/8a881b84-3ab3-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Семён Павличенко Фото: Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

Российский спортсмен Семён Павличенко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.

Золото получил итальянец Доминик Фишналлер, третье место занял ещё один представитель России Роман Репилов.

Ранее российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира, писал NEWS.ru.