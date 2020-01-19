Российский спортсмен Семён Павличенко завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.
Золото получил итальянец Доминик Фишналлер, третье место занял ещё один представитель России Роман Репилов.
Ранее российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира, писал NEWS.ru.
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