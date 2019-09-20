https://static.news.ru/photo/1a1cd7c2-db95-11e9-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Игрок сборной России по регби Тагир Гаджиев на первый матч Кубка мира против Японии прибыл на токийский стадион в папахе.

Видео опубликовано в Twitter организаторов Кубка мира.

Team arrivals! @RugbyRussia arrive at Tokyo Stadium for their first match of Rugby World Cup 2019 #JPNvRUS #RWCTokyo #RWC2019 pic.twitter.com/LiTyldEISa — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 20, 2019

Головной убор стал популярен во всём мире благодаря российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который выходит в ней на свои бои. В торговых центрах Дубая и Абу-Даби продавали белые папахи в преддверии боя Нурмагомедова против Дастина Порье. Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от имени госкорпорации поздравил российского бойца с победой над Порье и в знак солидарности выставил свою фотографию в папахе.

Тренерский штаб сборной России по регби назвал состав команды на первый матч Кубка мира против Японии, который пройдёт 20 сентября, писал News.ru.