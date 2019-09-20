Головной убор стал популярен во всём мире благодаря российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который выходит в ней на свои бои. В торговых центрах Дубая и Абу-Даби продавали белые папахи в преддверии боя Нурмагомедова против Дастина Порье. Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от имени госкорпорации поздравил российского бойца с победой над Порье и в знак солидарности выставил свою фотографию в папахе.
Тренерский штаб сборной России по регби назвал состав команды на первый матч Кубка мира против Японии, который пройдёт 20 сентября, писал News.ru.