Российский лыжник завершил вторым гонку преследования на этапе КМ

https://static.news.ru/photo/868da5ac-3243-11eb-9ecc-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Лыжник из России, действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов завершил вторым гонку преследования свободным стилем на 15 км. Прошедший этап КМ состоялся в Руке на территории Финляндии.

Первое место занял спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо. Он пробежал 15 км свободным стилем за 35 минут 9,8 секунды. Россиянин преодолел дистанцию, уступив лидеру 0,7 секунды. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец — Эмиль Иверсен, отставший от соотечественника на три секунды.

Остальные лыжники из России расположились в таблице этапа КМ по итогам забега следующим образом. Алексей Червоткин пришёл седьмым, Евгений Белов — восьмым, Андрей Мельниченко — девятым. Кроме того, Иван Якимушкин занял 13-е место, Илья Порошкин — 15-е, Илья Семиков — 21-е, Ермил Вокуев — 28-е и Глеб Ретивых — 47-е.

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.

Как ранее передавал NEWS.ru, лыжница из России Татьяна Сорина закончила на втором месте гонку преследования свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира, который проходит на территории Финляндии. Первой в забеге в Руке оказалась Тереза Йохауг.