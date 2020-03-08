https://static.news.ru/photo/53873fbc-6140-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ларьков Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Андрей Ларьков покидает расположение национальной команды на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.

Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Лучше сдать анализы, перестраховаться, — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Спортсмен пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке. Он может попасть на карантин по прибытии в Москву.

Ранее российские команды заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Золото завоевала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняли россияне Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась первой команде Норвегии, писал NEWS.ru.