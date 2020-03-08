Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Андрей Ларьков покидает расположение национальной команды на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.
Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Лучше сдать анализы, перестраховаться, — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Спортсмен пропустит этапы Кубка мира в Канаде и Америке. Он может попасть на карантин по прибытии в Москву.
Ранее российские команды заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Золото завоевала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняли россияне Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась первой команде Норвегии, писал NEWS.ru.