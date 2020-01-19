Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Не могла справиться с дыханием на первой стойке и захлёбывалась на каждом выстреле. Перед рубежом в толпе шли слишком медленно, из-за чего я подошла на рубеж на низком пульсе. Первый...