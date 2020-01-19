Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Большунов преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды, второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+46,7), третьим стал его соотечественник Симен Крюгер (+47,2).
Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии, писал NEWS.ru.
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