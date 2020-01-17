Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Большунов преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 45 секунд. Второе место занял финский лыжник Ийво Нисканен (+24,3), бронзу завоевал норвежец Шур Рёте (+40,0).
Ранее россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен