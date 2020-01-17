https://static.news.ru/photo/11986b9c-39e7-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 45 секунд. Второе место занял финский лыжник Ийво Нисканен (+24,3), бронзу завоевал норвежец Шур Рёте (+40,0).

Ранее россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место, писал NEWS.ru.