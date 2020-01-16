Российский конькобежец Павел Таран занял третье место в масс-старте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Золото завоевал Мотонага Арито из Японии, вторым стал колумбиец Диего Амайа Мартинес.
Россияне занимают первое место в медальном зачёте, завоевав 16 наград: пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали.
Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.
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