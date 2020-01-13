Российский фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных пар на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в Лозанне (Швейцария), завоевав 164,64 балла.

Серебро досталось другим россиянам Софье Тютюниной и Александру Шустицкому, в активе которых 159,15 баллов. Тройку лидеров замкнула пара из США Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен (152,43). На данный момент российские...