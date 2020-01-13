Японский конькобежец Мотонага Арито стал победителем юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, на дистанции 1500 метров с результатом 1 минута 52,24 секунды.
Серебряным призёром стал россиянин Павел Таран (1.53,74), бронзовым — американец Джонатан Тобон (1.55,67).
Среди девушек на этой же дистанции первенствовала голландка Мирте де Боер (2.10,44). Лучшая из россиянок Александра Рутковская стала пятой.
Ранее российский биатлонист Олег Домичек занял первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх — 2020 в Лозанне, писал NEWS.ru.
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