Российский гимнаст объяснил, зачем вышел на награждение с буквой Z
Российский гимнаст Куляк объяснил, зачем вышел на награждение с буквой Z
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:16, 08 марта 2022
Иван Куляк Фото: tribuna_ua/instagram.com
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Российский гимнаст Иван Куляк объяснил, зачем вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Он занял третье место на этапе Кубка мира в Дохе, уступив украинцу Илье Ковтуну и казахстанцу Миладу Карими. Слова Куляка приводит RT.
Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине». Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали, — сказал Куляк.
Он добавил, что вплоть до дня финала не знал, сможет ли выступить в нём.
Символы Z и V встречаются на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине.
На турнире в Дохе российские спортсмены выступали без символики страны, в нейтральном статусе.