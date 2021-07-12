Российский гимнаст объяснил, зачем вышел на награждение с буквой Z

Российский гимнаст Иван Куляк объяснил, зачем вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Он занял третье место на этапе Кубка мира в Дохе, уступив украинцу Илье Ковтуну и казахстанцу Миладу Карими. Слова Куляка приводит RT.

Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине». Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали, — сказал Куляк.

Он добавил, что вплоть до дня финала не знал, сможет ли выступить в нём.

Символы Z и V встречаются на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине.

На турнире в Дохе российские спортсмены выступали без символики страны, в нейтральном статусе.