https://static.news.ru/photo/e2b4d0d2-5650-11ea-b683-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что будет делать после обысков в его номере и изъятия личных вещей на чемпионате мира в Италии.

Он подчеркнул, что не будет пытаться вернуть телефон и ноутбук.

Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически, — цитирует Логинова RT.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта. Биатлонист отказался бежать гонку, писал NEWS.ru.