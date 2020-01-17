11-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге — позади сборных Китая и США, которые никогда не были законодателями мод в биатлоне, — подчеркнуло глубину ямы, в которую угодил российский биатлон после неплохого старта сезона. Проблемы с инвентарём уже набили оскомину, но и состояние самих спортсменов не лучшее. Метания тренерского штаба также подчёркивают, что корабль отклонился от верного курса и болтается в открытом море под ударами встречных ветров. Неужели и чемпионат мира закончится для россиян столь же бесславно, как и последние три этапа или ещё есть шанс спасти ситуацию?

Кристина Резцова Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Обидно до слёз

Проблемы с подготовкой лыж для нашей сборной впервые проявились в Анси, где по мокрому тёплому снегу россияне проигрывали соперникам «трамвайную остановку». В Рупольдинге нет жары, мокрого снега и ветра, каждый день солнце, а трасса подготовлена просто на загляденье, однако проблемы с инвентарём проявляются едва ли не острее. Дело в том, что структура самого снега здесь достаточна тяжёлая и без специальных знаний, опыта и нужных лыжных структур найти подход к нему непросто. То, что россияне проигрывают соперникам на спусках и равнинах заметно невооружённым взглядом. Порой девушки готовы плакать от отчаяния.

У меня чуть слёзы из глаз не полились. Это было настолько обидно. Потом перед подъёмом меня обгоняет Вирер. Я расталкиваюсь, но даже в потоке не могу её накатить даже по льду. Лыжи вообще никак не ехали даже в потоке! — рассказала Кристина Резцова после финиша эстафеты.

Большинство биатлонистов нашей команды используют лыжи Fischer с заводскими структурами, которые, судя по всему, не подходят к этим условиям. Неслучайно, 16 и 17 января лучший ход в команде показали Матвей Елисеев и Ирина Старых на Madshus. Однако украинки хвалили свои «фишеры» в эстафете, поэтому дело не только в модели, но и в структуре. К чемпионату мира Елена Вяльбе обещала помочь биатлонистам со шлифт-машиной и специалистом, однако вряд ли эта помощь будет действенной в столь короткий срок.

Стратегический просчёт тренерского штаба

Но за счёт одних только лыж полторы-две минуты не проигрываются, а именно такими были отставания россиянок в спринте. Та же Кайса Мякяряйнен тоже бежала на не лучшей паре, но уступила не так много, а значит проблема ещё и в физическом состоянии. Большинство российских биатлонистов не держит скорость на последнем круге, что свидетельствует о слабом функциональном состоянии. Жаловались на него в январе Лариса Куклина и Кристина Резцова, Никита Поршнев и Ирина Старых. Сами тренеры всё чаще вспоминают многолетний приём про подготовку к чемпионату мира, однако просчёты в ней уже очевидны.

Неправильно было выбрано место проведения новогоднего сбора. Спортсмены были в Австрии, готовились на высоте. Там не прошли полную адаптацию, спустились с нее, переехали. Вся эта тряска привела к состоянию, о котором вчера девочки говорили. Сегодня ребята говорили, что чуть-чуть им не хватает. Надо на будущее программу строить более логично. Тренеры так спланировали. Надеялись, что все обойдется, — рассказал вице-президент СБР Валерий Польховский в эфире «Матч ТВ».

Валерий Польховский Алексей Филиппов/РИА Новости

Полумеры редко приводят к чему-то хорошему. Ошибкой было с одной стороны отпустить спортсменов по домам на несколько дней, а с другой залезть всё-таки в горы, чтобы потом испытать все прелести реакклиматизации. При этом норвежцы, белорусы, финны и другие провели полноценные сборы на высоте в Антхольце, где пройдёт чемпионат мира, и пожинают плоды успехов в январе. В конце концов, можно было попросить региональные федерации организовать приезд близких на сбор, как это было в случае с Куклиной.

Зачем везли 600 км Павлову?

Приезд Евгении Павловой на эстафету в Рупольдинге изначально казался авантюрной затеей и не только потому, что это идёт вразрез с критериями отбора. Павлова как раз не ездила на подготовительный сбор и на свежачка хорошо пробежала в Осрблье, однако вместо того, чтобы закрепить успех на Кубке IBU и отбираться там на чемпионат Европы, спортсменку выдернули в Рупольдинг, провезли 600 км, чтобы спасти эстафету. В итоге на своём коронном первом этапе Евгения начала проваливаться уже к середине второго круга, а финишировала в середине второго десятка с минутным отставанием.

Получается, что тренеры допустили очередной стратегический просчёт с далеко идущими последствиями. Во-первых, эстафета провалена и в Кубке Наций команда опустилась на пятое место. Во-вторых, поездка туда-сюда не будет способствовать подготовке Павловой к главным стартам сезона. Наконец, продемонстрировано недоверие спортсменкам, находящимся в расположении команды. В частности, с первым этапом могла бы справиться и Лариса Куклина.

Это уже не первый случай непоследовательности действий тренерского штаба. Так осенью тренеры сами попросили допустить Ирину Старых до отбора только на Кубок IBU, а затем включили её в состав на Кубок мира. Из-за необоснованного упрямства и неграмотно оформленных документов на оружие из строя выбыл Антон Бабиков, который мог бы пригодиться в эстафетах. Дмитрия Малышко сначала хотели оставить в Кубке мира, но затем ни один из коллег не поддержал Анатолия Хованцева, написавшего письмо правлению в его поддержку. Теперь ситуация с вызовом Павловой на гонку, после которой она едва скрывала раздражение в интервью «Матч ТВ». Остаётся только представить, сколько спорных и скандальных ситуаций будет с кадровыми решениями команды на чемпионате мира, где к работе может подключиться вице-президент СБР Валерий Польховский.

Евгения Павлова Igor Stancik/IBU_CUP/twitter.com

Когда чудо может стать реальностью

И всё-таки я бы призвал болельщиков раньше времени не ставить крест на медальных надеждах на чемпионате мира в Антхольце. У нас в России часто получается побеждать вопреки, и результаты порой тем лучше, чем хуже ситуация внутри команды. К тому же есть мнение, что президент СБР Владимир Драчёв «фартовый». Не смог приехать он из-за занятости в Думе в Рупольдинг, команда проваливается, но в Антхольце он будет на боевом посту и результаты пойдут другие. Если же говорить серьёзно, то предпосылки для выхода команды из кризиса всё же есть: