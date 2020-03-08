Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова предложила назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского, который на данный момент работает вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по организации деятельности сборных команд страны.

Резцова отметила, что нынешний тренер женской сборной Виталий Норицын недостаточно опытный, поэтому у команды нет стабильности. Но Норицына убирать не надо. Я бы предложила кандидатуру Польховского [на пост старшего тренера],...