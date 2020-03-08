https://static.news.ru/photo/337ac1b8-612b-11ea-abe5-fa163e074e61_660.jpgЕкатерина Юрлова-ПерхтФото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Сборную России по биатлону не поместят на карантин из-за коронавируса после этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Команда возвращается [ в Москву ] и сразу улетает в Ханты-Мансийск на чемпионат России. Думаю, никаких карантинов не будет. Не думаю, что в данном случае стоит предпринимать какие-то сверхмеры в отношении сборной, — цитирует президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва РИА Новости.
Драчёв отметил, что все спортсмены сборной России находятся под постоянным контролем врачей команды.
Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали пятыми. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.