Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Сборная России по волейболу одержала уверенную победу в четвертьфинальном поединке над командой Канады со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22)

Россияне считались явным фаворитом этого матча, но столкнулись с неожиданным сопротивлением защиты канадцев, благодаря которой все три партии прошли в упорной борьбе. Самым результативным в составе российской команды стали знаменосец сборной России Максим Михайлов, набравший 12 очков и диагональный Дмитрий Волков, успешно проявивший себя на блоке.

Теперь в полуфинале соперником россиян станет победитель встречи Бразилия — Япония, которая также состоится сегодня.

Как стало известно ранее, волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила в кровь лицо и потеряла часть зуба в матче Олимпиады-2020 в Токио против команды России. Об этом рассказала блокирующая турецкой сборной Эда Эрдем.