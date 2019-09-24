https://static.news.ru/photo/0350abd6-deba-11e9-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: He Canlingsheyingbu/Xinhua/Global Look Press

Женская волейбольная сборная России одержала очередную победу на проходящем в Японии Кубке мира. Девушки уверенно обыграли команду Нидерландов — 3:0 (26:24, 25:18, 25:20).

Выиграв седьмой матч из восьми, сборная России закрепилась на третьем месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. У голландок осталось 16. Лидирующие на Кубке мира китаянки имеют в своём активе 23 очка, на три меньше у сборной США.

В восьмом туре команды Китая и США в трёх партиях обыграли соответственно представительниц Кении и Доминиканской Республики.

Следующий матч на Кубке мира российская сборная проведёт в пятницу, 27 сентября, с американской командой. Начало встречи — в полдень по московскому времени.

Накануне россиянки в трёх сетах победили сборную Аргентины, писал ранее News.ru.