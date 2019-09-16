Женская сборная России по волейболу уступила китаянкам в матче третьего тура Кубка мира в Японии со счётом 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).
Для подопечных Серджо Бузато, исполняющего обязанности главного тренера россиянок, это первое поражение в турнире. Ранее волейболистки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2).
18 сентября сборной России предстоит встретиться с Южной Кореей.
Капитан волейбольной команды «Заречье» (Одинцово) Ольга Ефимова уверена, что на Кубке мира россиянки смогут показать всё, на что способны, писал News.ru.