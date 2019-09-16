Фото: Женская сборная России по волейболу/vk.com

Баскетболист испанской сборной Марк Газоль стал вторым игроком в истории, которому за один год удалось завоевать золотую медаль Кубка мира и стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сборная страны с Газолем стала обладательницей титула чемпионов мира 15 сентября, одержав победу над аргентинцами. Финальный матч прошёл в Пекине и завершился со счётом 95:75. Летом испанец выиграл чемпионат НБА...