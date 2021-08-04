Российские волейболистки проиграли Бразилии в четвертьфинале Олимпиады

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Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бразильянок, хотя россиянки выиграли первый сет и вели во втором со счётом 15:9. Итоговый счёт — 23:25, 25:21, 25:19, 25:22.

Таким образом, подопечные Серджо Бузато покинули Олимпиаду на стадии 1/4 финала и останутся без медалей. На этой же стадии они вылетели с предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро.

Завтра, 5 августа, мужская сборная России сыграет с Бразилией за выход в финал Олимпиады.

Ранее в среду российский борец греко-римского стиля Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.