Женская волейбольная сборная России одержала очередную победу на проходящем в Японии Кубке мира. В трёх партиях россиянки обыграли команду Аргентины.
Поединок проходил в городе Тояма и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21).
После этой победы российская сборная набрала 16 очков в семи проведённых матчах и занимает четвёртое место, уступая по дополнительным показателям команде Нидерландов.
Возглавляют турнирную таблицу Кубка мира сборные Китая (20 очков) и США (17), которые встречались между собой сегодня, 23 сентября. Китаянки выиграли со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).
Следующий матч на Кубке мира российская сборная проведёт во вторник, 24 сентября, с командой Нидерландов.
В предыдущем поединке на турнире в Японии россиянки победили сборную Сербии, писал ранее News.ru.