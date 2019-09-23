https://static.news.ru/photo/4356acf8-dde8-11e9-a1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Женская волейбольная сборная России одержала очередную победу на проходящем в Японии Кубке мира. В трёх партиях россиянки обыграли команду Аргентины.

Поединок проходил в городе Тояма и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21).

После этой победы российская сборная набрала 16 очков в семи проведённых матчах и занимает четвёртое место, уступая по дополнительным показателям команде Нидерландов.

Возглавляют турнирную таблицу Кубка мира сборные Китая (20 очков) и США (17), которые встречались между собой сегодня, 23 сентября. Китаянки выиграли со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).

Следующий матч на Кубке мира российская сборная проведёт во вторник, 24 сентября, с командой Нидерландов.

В предыдущем поединке на турнире в Японии россиянки победили сборную Сербии, писал ранее News.ru.