Женская волейбольная сборная России одержала вторую победу на Кубке мира, проходящем в Японии. Россиянки в Йокогаме в пяти сетах обыграли команду хозяек площадки.
Счёт матча по партиям — 25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7.
Накануне в первом поединке Кубка мира наша сборная уверенно победила команду Камеруна — 3:0 (25:14, 25:15, 25:10).
Призовой фонд турнира, в котором участвуют 12 лучших сборных мира, составляет $2,1 млн.
В следующем поединке на Кубке мира российская команда утром по московскому времени (в 9:00) в понедельник, 16 сентября, сыграет со сборной Китая.
Прежний наставник женской сборной России по волейболу Вадим Панков покинул пост по состоянию здоровья, писал ранее News.ru.