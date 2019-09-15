https://static.news.ru/photo/178bd83a-d7b9-11e9-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Женская сборная России по волейболу/vk.com

Женская волейбольная сборная России одержала вторую победу на Кубке мира, проходящем в Японии. Россиянки в Йокогаме в пяти сетах обыграли команду хозяек площадки.

Счёт матча по партиям — 25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7.

Накануне в первом поединке Кубка мира наша сборная уверенно победила команду Камеруна — 3:0 (25:14, 25:15, 25:10).

Призовой фонд турнира, в котором участвуют 12 лучших сборных мира, составляет $2,1 млн.

В следующем поединке на Кубке мира российская команда утром по московскому времени (в 9:00) в понедельник, 16 сентября, сыграет со сборной Китая.

Прежний наставник женской сборной России по волейболу Вадим Панков покинул пост по состоянию здоровья, писал ранее News.ru.