https://static.news.ru/photo/5aa512e6-5935-11ea-823d-fa163e074e61_660.jpg Денис Дмитриев Фото: Mario Stiehl/imago sportfotodienst/Global Look Press

Мужская сборная России по велоспорту на треке завоевала квоту в командном спринте на Олимпийских играх в Токио.

Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Александр Шарапов показали пятый результат в этом виде программы на проходящем в Берлине (Германия) чемпионате мира. Для завоевания квоты им необходимо было оказаться выше команд Польши и Японии.

Теперь мы можем говорить с уверенностью, что квота в командном спринте в Токио у нас есть, — приводит слова главного тренера сборной России Сергея Ковпанца РИА Новости.

Кроме того, квота в командном спринте гарантирует также по две квоты на индивидуальный спринт и кейрин. Между тем в темповых видах программы мужская команда в Токио представлена не будет.

Что касается женского командного спринта, то Россия имеет необходимый запас для получения максимума квот в спринтерских дисциплинах. Лидерами являются Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва.

Ранее Войнова и Шмелёва были признаны лучшими спортсменками года по версии Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР), писал NEWS.ru.