https://static.news.ru/photo/fb5f27fe-df63-11e9-ba10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Женская сборная России по велоспорту на шоссе не смогла завоевать дополнительную олимпийскую квоту на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта.

Россиянка Анастасия Чурсина на проходящем в британском Йоркшире чемпионате мира показал 19-е время в «разделке», а её соотечественница Мария Новолодская — 44-я. Этого результата оказалась недостаточно для завоевания дополнительной квоты на Олимпийские игры.

Чемпионкой мира стала американка Хлои Дайгерт, второе и третье место — у голландских гонщиц Анны ван дер Брегген (+1:32.35) и Аннемик ван Флейтен (+1:52.66).

Ранее сообщалось, что российская велогонщица Айгуль Гареева выигралазолотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди юнироов в «разделке», писал News.ru.