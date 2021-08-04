Российские ватерполистки проиграли команде США в полуфинале Олимпийских игр

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Женская сборная России по водному поло проиграла в полуфинале команде США и тем самым прекратила борьбу за золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Полуфинал между сборными России и США завершился со счётом 15:11 (3:2, 4:4, 2:5, 2:4) в пользу американок.

Соперником россиянок в матче за бронзу станет Испании или Венгрии. Финал и матч за бронзу запланированы на 7 августа.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладателями золотых наград в произвольной программе дуэтов. Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере, для Колесниченко — вторым.

Самая титулованная синхронистка в истории вида спорта Светлана Ромашина объявила о том, что больше не станет принимать участие в следующих Олимпиадах.