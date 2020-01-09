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Французская биатлонистка Жулия Симон заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе и поднялась на четвёртую строчку в генеральной классификации. Она рассказала о причинах своего прорыва.

Я не ожидала такого успешного начала сезона, это был большой сюрприз для меня. Я понимала, что улучшила свою лыжную подготовку, а стрельба получалась у меня когда как. Я очень счастлива,...