Сборная Сербии смогла пробиться в полуфинал АТР Cup, который проходит в Австралии. Там ее соперником станут теннисисты из России.
В четвертьфинале Душан Лайович и Новак Джокович смогли добиться побед над спортсменами из Канады Феликсом Ожье-Альяссимой (6:4, 6:2) и Денисом Шаповаловым (4:6, 6:1, 7:6 (7:4)) соответственно.
Полуфинальные матчи пройдут в Сиднее 11 января.
Ранее NEWS.ru писал, что российская теннисистка Александрова пробилась в финал турнира в Китае.
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