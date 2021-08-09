Российские спортсмены обращались к психологу на Олимпиаде около 200 раз

Врач российской команды на Олимпийских играх Андрей Жолинский рассказал, что спортсмены национальной команды обращались к психологу в Токио около 200 раз. Его слова приводит ТАСС.

По словам врача, психолог был очень востребован среди российских олимпийцев и к его услугам обращались как спортсмены-одиночники, так и те, кто выступает в командах. Поводы для консультации были разными.

Жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни — требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу, — сказал Жолинский.

Сборная России занимает пятое место в неофициальном общекомандном зачёте. На счету россиян 70 медалей: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые.

Ранее сообщалось, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова после группового многоборья назвала «полным крахом» проведение соревнований по художественной гимнастике в Токио.