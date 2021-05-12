Российские синхронистки завоевали четвёртое золото на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/56a3de5e-b3cd-11eb-b9df-96000091f725_660.jpg Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российский дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержал победу в технической программе синхронного плавания на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Россиянки завоевали уже четвёртую золотую медаль в программе синхронного плавания, набрав 96,2094 балла по итогам своего выступления под композицию «Калинка». Ранее Колесниченко и Ромашина уже завоевали золотые медали в технической программе в выступлениях групп.

Серебряные награды получили представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862 балла), а замкнули тройку лучших сёстры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри из Австрии (89,4592 балла).

Как стало известно ранее, российская солистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе по синхронному плаванию на проходящем в Будапеште чемпионате Европы.