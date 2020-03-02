Сборная России по синхронному плаванию не выступит на этапе Мировой серии из-за вспышки коронавируса, заявила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.
Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию, — приводит
словатренера РИА Новости.
По словам Покровской, здоровье спортсменок важнее всего, а кроме того, ей не хочется, чтобы кто-то попал на карантин.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России взаимодействуем с Министерством здравоохранения по вопросам защиты атлетов от коронавируса, писалNEWS.ru.
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