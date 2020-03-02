https://static.news.ru/photo/16c63486-5c98-11ea-b666-fa163e074e61_660.jpg Фото: synchrorussia.ru

Сборная России по синхронному плаванию не выступит на этапе Мировой серии из-за вспышки коронавируса, заявила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию, — приводит слова тренера РИА Новости.

По словам Покровской, здоровье спортсменок важнее всего, а кроме того, ей не хочется, чтобы кто-то попал на карантин.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России взаимодействуем с Министерством здравоохранения по вопросам защиты атлетов от коронавируса, писалNEWS.ru.