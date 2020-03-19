Сборная России по синхронному плаванию поддержала группу Little Big, которая должна была представлять российскую сторону на международном конкурсе «Евровидение».
Спортсменки опубликовали видео на странице своего Instagram с танцем под водой на песню Uno.
Для нас вы лучшие, — написали синхронистки под роликом.
18 марта Европейский вещательный союз выпустил официальное заявление об отмене песенного конкурса. Он должен был пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.
Ранее NEWS.ru писал, что группа Little Big поддержала отмену Евровидения из-за коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники