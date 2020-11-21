Российские шахматисты обыграли Турцию, Китай и Чехию

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Московские шахматисты одержали три победы в международных товарищеских матчах в рамках второго сезона марафона «Московский Киберспорт». Соперниками россиян стали Китай, Турция и Чехия.

Онлайн-матчи проходили по системе «Арена» с базовым временем 5 минут + 3 секунды за ход. Игры с Пекином шли на 36 досках — финальный счёт 451:259. Больше всего очков набрали Никита Фёдоров (28), Дмитрий Ростовцев (26) и китаец Чень Кайлинь (24).

Турцию юношеская сборная Москвы обыграла со счётом 344: 58, игры проходили на 18 досках. Наилучший результат показал игрок турецкой команды Матвей Смирнов, заработавший для своей страны 33 очка из 58. Второе и третье места в рейтинге эффективности заняли москвичи Платон Королёв (28) и Григорий Саулин (24).

В третьем матче играли уже взрослые спортсмены. Команда Москвы на 28 досках обыграла Чехию со счетом 360:225. Лучшими игроками стали трое россиян — Никита Фёдоров (29 очков), Денис Гоцюк и Валерий Ботвинов (по 28).

Российскую столицу представляли победители и призёры первенств Москвы и России.

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