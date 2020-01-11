Сборная России завоевала золотые медали в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Россияне установили новый рекорд трассы, пройдя дистанцию за 2 минуты 22,517 секунды. Второе место заняла сборная Германии (2.22,530), бронзу завоевали итальянские спортсмены (2.22,620).
Ранее российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге, писал NEWS.ru.
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