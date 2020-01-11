Фото: Arvid Maller/imago sportfotodienst/Global Look Press

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх — 2020 в швейцарской Лозанне.

По сумме двух программ россияне получили 199,21 балла. Второе место занял ещё один российский дуэт: Диана Мухаметзянова и Илья Миронов набрали 175,42 балла. Бронзу завоевали грузинские фигуристы Алина Бутаева и...