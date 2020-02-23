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Сборная России завоевала золото в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров, который проходит в Польше.

В составе российской команды выступали Степан Чистяков, Даниил Алдошкин и Павел Таран, они преодолели дистанцию за 3 минуты 52,391 секунды. Вторыми стали японские спортсмены (+2,77). Бронзу завоевала команда Нидерландов (+3,49)....