Сборная России по санному спорту заняла первое место в командной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семён Павличенко и экипаж Александра Денисьева/Владислава Антонова. Спортсмены преодолели дистанцию за 2 минуты 36,848 секунды.
Серебряные медали завоевала команда Италии (+ 0,494), третье место заняла сборная Латвии (+0,599).
Ранее NEWS.ru писал, что Денисьев и Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды.
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