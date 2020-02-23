Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге.
Российские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 33,622 секунды. Серебро завоевали латвийцы Оскарс Гудрамович/Петерис Калниньш (+0,608), третьими стали польские спортсмены Войцех Хмелевский/Якуб Ковалевский (+0,763).
Ранее NEWS.ru писал, что Денисьев и Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды.
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