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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков раскритиковал действия Международного союза биатлонистов (IBU), представители которого стали инициаторами обысков у Александра Логинова.

На мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию. По их же просьбе это всё было организовано, — цитирует Чепикова...