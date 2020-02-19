Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что не боится сборной Китая, которая «затаилась» и может показать высокие результаты в дальнейшем.
Я даже не думала о том, что есть китайская угроза. Мы не из пугливых, мы любим сильных конкурентов. Я буду рада, если китайская сборная покажет высокие результаты на Олимпиаде. Угрозы в них не видим, — сказала Гарт журналистам.
Сборная Китая пропустила чемпионат мира в Сочи.
Ранее Грат заявила, что погода может внести коррективы в проведение чемпионата Европы по натурбану, который должен пройти в Москве 22 и 23 февраля, писалNEWS.ru.
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