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Погода может внести коррективы в проведение чемпионата Европы по натурбану, который должен пройти в Москве 22 и 23 февраля, заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Мы готовы на 100%, но погода нас подводит. Трасса готова и пока что в снегу, ледяная, но что будет в ближайшие пару дней мы предположить не можем. Хотя мы заботимся...