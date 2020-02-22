https://static.news.ru/photo/74432d8c-5593-11ea-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: rugby.ru

Мужская сборная России впервые смогла одержать победу на чемпионате Европы по регби 2020 года.

Россияне обыграли команду Португалии со счётом 19:18 в третьем туре. В составе российской команды попытку занёс Андрей Остриков, а Рамиль Гайсин реализовал четыре штрафных.

В следующем туре сборная Россия встретится с командой Румынии 7 марта. Также, как и с португальцами, этот матч пройдёт в Калининграде. После этого 14 марта россияне сыграют со сборной Грузии в Тбилиси.

Ранее мужская сборная России по регби уступила команде Испании со счётом 12:31 в первом матче чемпионата Европы. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, писал NEWS.ru.