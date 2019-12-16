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Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему вернулся с Кубка мира в Россию без винтовки.

Мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки». И что, по сути, это их решение, а не моё. Есть аудиозапись того, как я разговаривал с тренерами, — цитирует Бабикова Sport.24....