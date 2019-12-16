Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира во французском Сен-Море.
В финале россиянки обыграли команду Италии со счётом 42:41. За сборную России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Бронзовые медали завоевала сборная Япони, обыграв команду Венгрии (45:32).
Помимо этого, Дериглазова заняла третье место в личном турнире.
Ранее NEWS.ru писал о том, что олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая вынуждена покинуть состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) из-за возможных санкций.
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