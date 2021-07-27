Российские пловцы взяли серебро в эстафете 4х200 метров кролем

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в мужской эстафете 4×200 метров.

Мартин Малютин на первом этапе передал эстафету вторым, отлично проплыв заключительные 50 метров, уступив лишь команде США. На втором этапе Иван Гирёв передал эстафету третьим, пропустив вперёд и британца, выигравшего этот этап. На третьем этапе плыл олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов. Он поначалу пропустил вперёд не только британцев и американцев, но и австралийцев.

Вторую половину дистанции Рылов провёл великолепно и вывел россиян на второе место. Михаилу Довгалюку оставалось лишь удержать завоёванную позицию. Победу одержали британцы, а Довгалюк удержал серебряную медаль.

Как сообщалось ранее, Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет.